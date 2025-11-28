Barcelona acull la posada de llarg del nou Pacte pel Mediterrani i l'adopció del marc estratègic de la UpM

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona ha acollit aquest divendres el llançament del nou Pacte pel Mediterrani segellat entre la UE i els països del Veïnatge Sud així com l'adopció del que serà el nou marc estratègic de la Unió pel Mediterrani (UpM) coincidint amb el 30 aniversari del Procés de Barcelona.
Els ministres dels Vint-i-set i dels països socis del Mediterrani meridional s'han donat cita a Barcelona, juntament amb l'Alta Representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, i la comissària per al Mediterrani, Dubravka Suica, per a la posada de llarg del Pacte pel Mediterrani.
Aquest pacte, presentat a l'octubre, estableix un marc ambiciós i pràctic per als propers anys, es basa en els principis de creació, responsabilitat i apropiació conjuntes, i se sustenta en més de 100 iniciatives concretes i en una gobernança sòlida, segons ha explicat Brussel·les.
Després de l'acte d'aquest divendres i després de la ratificació dels països socis, s'espera que els dirigents de la UE acullin favorablement el Pacte en la reunió del Consell Europeu de desembre. A continuació, es prepararà un pla d'acció específic, que es presentarà a principis de 2026 i especificarà els països participants i les parts interessades per a cada iniciativa.
Posteriorment, els representants dels 43 països que conformen la UpM, reunits en el X fòrum regional, han recolzat una nova visió estratègica per a aquesta organització que orientarà les seves accions en els propers anys.
Aquest marc estratègic, segons ha explicat la pròpia UpM, es basa en tres pilars vinculats: connectar a les persones mitjançant l'educació, la mobilitat juvenil, el desenvolupament d'habilitats, la igualtat de gènere i la inclusió social; connectar els països per mitjà de l'enfortiment del diàleg, la resiliència climàtica, la seguretat hídrica i energètica, i la preparació per a les crisis, i connectar les economies mitjançant l'impuls del comerç, la cooperació digital, les infraestructures sostenibles i la inversió verda.
NOU ACORD DE SEU
D'altra banda, el secretari general de la UpM, Nasser Kamel, i el ministre d'Afers exteriors espanyol, José Manuel Albares, han signat un nou Acord de Seu entre Espanya i aquesta entitat que proporciona una major claredat pel que fa l'estatus de la UpM com a organització internacional, l'harmonitza amb millors pràctiques i reforça la capacitat de la mateixa per complir la seva missió.
Albares ha reafirmat en la seva intervenció el compromís d'Espanya amb la UpM, com ho prova el fet que s'ha augmentat la contribució al seu pressupost fins als 400.000 euros i també s'ha aportat un milió d'euros addicional per a accions de cooperació executades per la UpM amb el suport de l'AECID.
CÒRDOVA, CAPITAL MEDITERRÀNIA DE LA CULTURA
Així mateix, els ministres també han aprovat la designació de Còrdova (Espanya) i Saida (Líban) com a Capitals Mediterrànies de la Cultura i del Diàleg 2027. Al llarg de 2027, les dues ciutats acolliran un programa d'esdeveniments culturals i cívics, pensats per fomentar l'intercanvi i l'entesa en tota la regió.
Aquesta iniciativa, liderada juntament amb la Fundació Anna Lindh, posa el focus en la sostenibilitat, la igualtat de gènere, la inclusió digital i la protecció del patrimoni material i immaterial, d'acord amb les prioritats de la UpM per a un Mediterrani més inclusiu i resilient.