Barcelona acull una nova edició del festival de fotografia Photo Forum Fest

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

Barcelona acull des d'aquest dimecres i fins divendres una nova edició del Photo Forum Fest, el festival de fotografia i videografia a nivell internacional, que se celebra al Palau de Congressos de Fira de Barcelona, segons ha informat l'organització en un comunicat.

L'esdeveniment té un extens programa d'activitats, una exposició comercial amb marques conegudes i també la presència de referents de la càmera com el fotògraf en cap de l'agència Associated Press i doble guanyador el Premi Pulitzer, Emilio Morenatti, i el guanyador d'un Emmy el 2011 per la sèrie fotogràfica 'Beyond 9/11', Marco Grob; tots dos faran una ponència per als assistents.

La cita inclou com a eixos centrals la celebració dels congressos Bodaf Europe (26 i 27 de març), dedicat a la fotografia social i de noces; Family Time (27 i 28 de març), sobre la fotografia familiar i infantil; i Life (28 de març), sobre el fotoperiodisme i la fotografia de naturalesa, viatge i aventura.

NOUS PERFILS DIGITALS

Aquesta edició també comptarà amb nous perfils de fotògrafs "que han trobat en internet la millor manera per donar-se a conèixer", informa el comunicat; és el cas de Marcos Alberca, que suma més de 4 milions de seguidors a les seves xarxes socials, on publica des de tutorials fins a sessions de fotos a desconeguts.

També el cocreador de PhotoPills, Rafael Pons, una aplicació que serveix per planificar sessions per als seguidors de l'astrofotografia que ja supera el milió de descàrregues; tots dos faran una ponència en el marc del congrés Life.

En total, el Photo Forum Fest comptarà amb una trentena de ponències amb professionals locals i internacionals de diferents àmbits, com els canadencs Koko King i Rober Hastings que treballen en noces i celebracions, i també els espanyols Carolina Peinado i Marina y Guille que es dediquen a la fotografia familiar i infantil.

També es duran a terme una quarantena de tallers de fotografia i videografia, en què es podran aprendre noves tècniques i coneixements tant d'imatge com de màrqueting i negocis.