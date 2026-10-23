Barcelona acull l'Open Tech Week sobre la democratització tecnològica del 26 al 30 d'octubre

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà del 26 al 30 d'octubre la segona edició de l'Open Tech Week, la iniciativa que inclou esdeveniments dedicats a la democratització tecnològica, el codi obert i els drets digitals.
En un comunicat aquest divendres, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat que inclourà el Decidim Fest, el Mozilla Festival, la Conferencia 4D o l'Open Technologies Policy Summit, a banda de més de 250 activitats, com ara xerrades, taules rodones o tallers.
Ha concretat que el tecnòleg Rudy Fraser explicarà en el Decidim Fest com desenvolupen infraestructures a Blacksky Algorithms perquè les comunitats "configurin la seva experiència a les xarxes socials, governin les seves dades i financin les necessitats col·lectives".