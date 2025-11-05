Barcelona acull el Fòrum Europeu de Propietat Industrial del 27 al 28 de novembre

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà entre el 27 i el 28 de novembre el Fòrum Europeu de Propietat Industrial, esdeveniment que s'organitza a la ciutat per tercer any consecutiu, informa l'Associació per a la defensa de la marca (Andema) aquest dimecres.
La trobada, que tindrà lloc a la Pedrera, està organitzada per Andema amb el suport de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques O.A (OEPM), i està previst que compti amb la participació de 300 experts i que s'organitzin 10 taules rodones i prop de 60 ponències.
Durant l'esdeveniment es tractaran temes com la coordinació policial, les patents essencials, els reptes en l'entorn digital, la competència deslleial o el paper dels mitjans de comunicació en la defensa de la propietat industrial, entre d'altres.
Com a novetat, es lliuraran dos reconeixements per la tasca en la defensa de la marca i la propietat industrial: a una persona per la seva feina a nivell professional i a una organització per la seva trajectòria.
Així mateix, l'associació farà una menció especial al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), membres d'Andema, per haver rebut el certificat de seguretat i transparència atorgat per l'OCDE.