Barcelona acollirà al setembre la Battery & Energy Storage Tech Europe

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà al setembre el nou esdeveniment europeu en el sector de les bateries i sistemes d'emmagatzematge energètic per a la indústria i les grans infraestructures, el Battery & Energy Storage Tech Europe, informa Fira de Barcelona aquest dijous en un comunicat.
La trobada, organitzada per Fira de Barcelona en col·laboració amb 104-Media, tindrà lloc entre el 8 i 9 de setembre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i aplegarà més d'un centenar d'empreses i 2.000 experts per "dinamitzar el negoci, descobrir les oportunitats i analitzar els principals reptes d'un sector estratègic".
En aquest sentit, Battery Tech & Energy Storage Europe combinarà una zona expositora amb un congrés internacional per abordar qüestions com la intel·ligència aplicada a la gestió de bateries, el disseny de sistemes sostenibles i les noves estratègies d'inversió per reforçar la competitivitat europea i espais de 'networking' i presentació de projectes innovadors.
L'organisme firal ha destacat que "amb aquesta nova cita, Fira de Barcelona reforça la seva aposta per sectors estratègics i de futur, consolidant la capital catalana com un punt de trobada per a la indústria energètica".
A nivell internacional, el mercat global de les bateries industrials es preveu que arribi als 31.800 milions d'euros el 2030, mentre que el sector de l'emmagatzematge estacionari podria arribar als 66.500 milions el 2035, segons dades de consultores internacionals compartides per Fira.