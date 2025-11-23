Barcelona acollirà la Conferència de Ciutats Mediterrànies aquesta nova setmana

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona acollirà aquesta nova setmana la Conferència de Ciutats Mediterrànies, que per primera vegada formarà part del programa del Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM).
Els representants estatals del X Fòrum rebran de la Conferència una declaració institucional sobre el paper de les ciutats en el futur de la regió, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.
La Conferència està organitzada per l'Ajuntament, MedCities i Iemed, amb suport d'Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i Catalunya Internacional.
Ho fan coincidint amb el 30 aniversari del Procés de Barcelona, que va ser la iniciativa de cooperació regional euromediterrània per impulsar la col·laboració política, econòmica i social entre la UE i els països de la ribera sud i est del Mediterrani.
Dimecres a les 16.30, l'alcalde Jaume Collboni rebrà a l'Ajuntament uns 40 alcaldes i representants de les regions euromediterrànies i a la presidenta de Fundació Anna Lindh, la Princesa Rym Ali.
Dijous, la nova comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica, obrirà la jornada de taules rodones de la 'Conferència 30 anys de Procés de Barcelona' al Palau Pedralbes, i la clausurarà la tinenta d'alcaldia de Relacions Internacionals, Maria Eugènia Gay.
La trobada, titulada 'Enfortint l'acció local per a la transformació regional', durarà dos dies i pretén "fomentar un diàleg inclusiu" sobre el futur euromediterrani i interpel·lar els sectors de la societat civil, el món acadèmic i els agents socioeconòmics de la regió.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
I divendres, les ciutats mediterrànies preveuen presentar davant de la reunió ministerial de la UpM la seva declaració institucional, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, MedCities i IEMed.
El text marca 6 prioritats i àrees estratègiques que insten a actuar a governs locals (municipals i metropolitans), UE i institucions regionals i internacionals.
El document destaca el paper de ciutats i àrees metropolitanes com a impulsors de "la resiliència, el creixement urbà sostenible i inclusiu, i de la mitigació i adaptació a l'emergència climàtica", i constata que les ciutats són vitals per garantir ser habitables, equitatives, inclusives, preparades per al futur i responsables amb la protecció del planeta.