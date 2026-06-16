Barcelona acollirà el 2027 la fira internacional d'aerolínies Routes World

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimarts que Barcelona acollirà l'any 2027 la fira internacional d'aerolínies Routes World, "la principal fira internacional d'aerolínies" del món.
Ho ha fet en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, en la qual ha detallat que reunirà fins a 3.000 congressistes, tot i que no n'ha concretat ni la data ni la ubicació, i l'ha emmarcat en l'acció del Govern per acollir projectes i "projectar-se cap a l'exterior" com amb la visita del Papa o la Grand Départ del Tour de França al juliol.
L'edició 2027 serà la 32a edició d'aquesta fira, que el 2025 es va celebrar a Hong Kong (Xina) i el 2026 se celebrarà a Frankfurt (Alemanya), a l'octubre.