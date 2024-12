Barcelona acaba el tercer trimestre amb 7.484 contractes de lloguer signats

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha acumulat 7.484 contractes de lloguer signats el tercer trimestre del 2024, un 16,23% menys que el mateix període del 2023 (8.934), i 7.542 cancel·lacions de contractes, un 5,29% més respecte al tercer trimestre del 2023.

Són dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN), que destaca que "per primera vegada" en la sèrie històrica, exceptuant el període de la covid-19, s'han cancel·lat més contractes dels que s'han signat, per la qual cosa hi ha un saldo negatiu de -58 contractes, informa aquest dimecres en un comunicat.

La CPUBCN, com a entitat col·laboradora de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), ha proporcionat les dades de lloguer de Barcelona el tercer trimestre del 2024, en el qual el preu del lloguer mitjà a la capital catalana ha estat de 1.133,33 euros, la qual cosa representa una "baixada interanual del 3,24%" respecte als 1.171,28 euros del mateix període el 2023.

També ha concretat que el preu del metre quadrat ha estat de 15,74 euros per cada metre quadrat el tercer trimestre del 2024, la qual cosa suposa una baixada del 2,99% respecte al preu registrat durant el mateix període el 2023 (16,22% euros per metre quadrat).

Els districtes més econòmics de mitjana aquest tercer trimestre són Nou Barris (767,11 euros), Horta-Guinardó (890,63) i Sant Andreu (895,22), els districtes que se situen en el segment mitjà de preu són Sants-Montjuïc (938,93), Ciutat Vella (1.039,02), Sant Martí (1.088,20) i Gràcia (1.130,09), i els més cars són l'Eixample (1.264,34), les Corts (1.381,64) i Sarrià-Sant Gervasi (1.639,52).