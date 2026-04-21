El Barça i Òmnium reivindiquen "la llengua i el catalanisme" amb una nova samarreta

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El Futbol Club Barcelona i Òmnium reivindiquen "la llengua i el catalanisme" amb motiu de la diada de Sant Jordi amb una samarreta solidària que sortirà a la venda aquest dijous, coincidint amb la festivitat i dins la iniciativa 'Una llengua ens agermana'.
En un comunicat aquest dimarts, Òmnium detalla que la samarreta estarà disponible a les botigues de totes dues entitats i també 'online', i els beneficis es destinaran a projectes per promoure l'ús del català.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha destacat que l'objectiu és "universalitzar el català" i el president interí del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha explicat que la col·laboració s'emmarca en la voluntat del club d'impulsar i normalitzar l'ús del català com a eina de cohesió.