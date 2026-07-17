El Barça i l'Espanyol duen a terme accions per potenciar la marca Catalunya durant la pretemporada

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona i el RCD Espanyol duran a terme diverses accions per potenciar la marca Catalunya com a destinació turística als Estats Units, el Canadà, Mèxic i el Regne Unit durant la disputa del Mundial de futbol i les seves respectives pretemporades, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
En concret, el Barça organitzarà diverses activitats digitals protagonitzades pels jugadors de la selecció espanyola per aprofitar "la gran repercussió del Mundial del futbol i la projecció internacional dels jugadors del Barça" durant la competició.
Per la seva banda, l'Agència Catalana de Turisme i l'Espanyol convidaran agents de viatges i altres professionals del sector perquè coneguin personalment la destinació Catalunya.