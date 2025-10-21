El Barça i Élite Taxi arriben a un acord per millorar el servei de taxi els dies de partit

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona i Élite Taxi han arribat a un acord aquest dimarts després que el club s'hagi compromès a habilitar una graella exclusiva per a taxis a 80 metres de l'estadi els dies del partit per millorar el servei als socis i aficionats, segons ha anunciat Élite Taxi en un comunicat.
Élite Taxi ha desconvocat la manifestació prevista aquest dimarts a les 17.00 hores en senyal de protesta per l'acord entre el club i Uber després de reunir-se amb representants del Barça i que aquests es comprometessin a revisar tota la documentació aportada per la plataforma, relativa a les sancions de l'empresa de VTC.
A partir d'ara, Élite Taxi assegura que posarà el focus en la parada d'Uber a la T1 de l'Aeroport de Barcelona i, en aquest sentit, assegura que intensificarà la "pressió institucional i política" per exigir més controls i sancions i celeritat en l'aprovació d'una nova llei del taxi.