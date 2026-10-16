Barbero admet que no hi ha cap negociació amb Podem malgrat allargar-los la mà

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de Sumar al Congrés, Verónica Barbero, ha admès aquest divendres que no hi ha cap negociació amb Podem malgrat tenir estesa la mà de Front Ampli, però espera que hi pugui haver un acord amb el PSOE per presentar llistes conjuntes al Senat en algunes circumscripcions.
Així ho ha manifestat en una entrevista concedida a Radio Nacional i recollida per Europa Press, en la qual Barbero ha celebrat els acords amb altres forces en algunes comunitats com les Canàries. "Nosaltres ens continuem esforçant perquè l'acord sigui global i a nivell estatal amb totes les forces que s'hi vulguin integrar", ha expressat, després d'avançar que espera que al llarg del dia es produeixin més acords.
La portaveu ha reivindicat les negociacions de la coalició i la seva importància per arribar a acords. No obstant això, considera difícil tancar-los quan els de Ione Belarra i Irene Montero "no estan disposats a asseure's a parlar", segons ha precisat.
A falta d'unes hores per presentar les llistes, la parlamentària ha garantit que la coalició extingirà totes les vies de negociació, i ha afegit que Front Ampli "no deixa de fer oferiments i contactes".
Així, ha precisat: "Són les 9:12 del matí del dia que cal registrar coalicions i torno a fer una crida a Podem que siguin responsables. Negociem, que asseguts en una taula es construeixen relacions personals i polítiques".