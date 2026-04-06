Baqueira Beret tanca la temporada d'hivern amb més d'un milió de visitants

LLEIDA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
L'estació d'esquí de Baqueira Beret ha tancat la temporada d'hivern 2025-2026 amb 1.050.000 visitants, sent la quarta vegada en l'últim lustre que aquesta xifra supera el milió.
Segons ha informat l'estació en un comunicat aquest dilluns hi ha hagut un total de 129 dies d'obertura aquest hivern, en una temporada que ha superat els quatre mesos de durada amb nevades acumulades que han arribat als 702 centímetres en cota 1800 i els 944 centímetres en cota 2500.
L'estació qualifica aquesta temporada com a "històrica gràcies a les excepcionals condicions de neu" als Pirineus el que, apunten, ha servit per consolidar i fer créixer l'afició pels esports d'hivern.
El director comercial de l'estació, Xavi Ubeira, ha destacat la situació del sector: "Volem aprofitar aquesta ocasió per estendre la nostra més sincera enhorabona a totes les estacions per l'extraordinari treball fet. Celebrem juntament amb totes elles l'èxit col·lectiu d'una temporada hivernal veritablement memorable", ha apuntat.
L'afluència d'esquiadors s'ha repartit de forma equilibrada entre els sectors del domini, amb Baqueira concentrant el 45,1% d'afluència, seguida de Beret amb un 35,6% i Bonaigua amb un 17,6%, mentre que Baciver ha registrat un 1,7%.
A més, destaquen un "augment significatiu" de visitants internacionals, amb una evolució especialment important en països de llarga distància com Brasil i Estats Units, des d'on la presència d'esquiadors s'ha triplicat respecte a la temporada anterior.