Baqueira-Beret obrirà el 28 de novembre després d'invertir 24 milions en l'estació

LLEIDA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'estació d'esquí Baqueira-Beret preveu començar la temporada el pròxim 28 de novembre i fins al 4 d'abril, "sempre que les condicions ho permetin", i després d'invertir 24 milions d'euros des del passat mes de maig en diferents transformacions, informa en un comunicat aquest dijous.
En concret, l'estació ha construït un nou telecadira, batejat com Mirador, i que substitueix el remuntador instal·lat el 1990 i té una capacitat de transport de 3.000 persones per hora, i ha fet una transformació de la zona central de Baqueira 1800, per la qual ha ressituat la zona de debutants, retirant un telesquí i instal·lant dues noves cintes dobles i una nova cinta de vianants.
També ha reforçat la producció de neu, amb 7 de nous d'innovadors i la redistribució dels existents, i ha incorporat noves pistes i ampliat la zona de debutants, fins a oferir un total de 175 quilòmetres de pistes i itineraris, repartits en 132 traçats, 125 pistes i 7 itineraris, fins a oferir un total de 175 quilòmetres de pistes i itineraris, repartits en 132 traçats, 125 pistes i 7 itineraris.