El Banco Santander va obtenir un benefici atribuït rècord de 14.101 milions el 2025, un 12% més

Aconsegueix per primera vegada els 180 milions de clients
MADRID, 3 febr. (EUROPA PRESS) -
Banco Santander va obtenir un benefici atribuït de 14.101 milions d'euros en 2025, un 12% més que l'any anterior (+16% en euros constants), la qual cosa suposa un altre any rècord, i va aconseguir per primera vegada els 180 milions de clients, després de sumar vuit milions en l'exercici.
Segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els "sòlids" resultats es van recolzar en una bona evolució del marge d'interessos (de 42.348 milions, un 3,3% menys), uns ingressos per comissions en nivells rècord i millores de l'eficiència, juntament amb una evolució positiva de la qualitat crediticia.
El benefici atribuït del quart trimestre va ascendir a 3.764 milions d'euros (+15%), la qual cosa suposa el setè trimestre consecutiu amb resultats rècord.
"Al 2025 vam tornar a aconseguir resultats rècord i complim amb el nostre pla estratègic a tres anys. Vam sumar vuit milions de nous clients, vam aconseguir ingressos per comissions rècord, vam reduir els costos i vam elevar el benefici per acció un 17%, al mateix temps que vam mantenir una sòlida posició de capital, amb una ràtio CET1 del 13,5%", va destacar la presidenta de l'entitat, Ana Botín.