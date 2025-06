Banco Mediolanum incorporarà un cercador amb IA de la start-up catalana Nuclia

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -

Banc Mediolanum incorporarà la IA en la recerca d'informació i de documents interns de tots els treballadors i 'family bankers' (assessors financers) a Espanya, amb una solució desenvolupada a mida per a la start-up catalana Nuclia.

L'acord neix d'un repte que el banc va llançar durant l'Open Innovation Challenge organitzat per l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat (Acció) durant el MWC 2024, informa la Conselleria d'Empresa aquest diumenge en un comunicat.

Nuclia, fundada a Manresa (Barcelona) el 2018, crea solucions de gestió del coneixement intern de les organitzacions amb IA generativa, i va oferir al banc una eina en forma de servei de generació augmentada de recuperació ('RAG as a Service').

El responsable d'Innovació de Banco Mediolanum, Omar Garzesi, ha afirmat que volien col·laborar amb start-ups catalanes des de la creació de l'àrea d'innovació.

El cofundador de Nuclia Eudald Camprubí ha dit que donen accés eficient per a les organitzacions amb moltes dades no estructurats (com correus, vídeos, Excel o PDF): a més del document que es busca, donen "una resposta concreta i comprovable amb l'ajuda de models de llenguatge".