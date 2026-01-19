Publicat 19/01/2026 15:34

Banco Mediolanum impulsa un dipòsit a 6 mesos al 2,5% TAE per a nous clients

Archivo - Façana de la seu de Banco Mediolanum
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

Banco Mediolanum ha anunciat el llançament d'un dipòsit a termini fix a sis mesos al 2,5% TAE per a persones físiques que siguin nous clients, en un comunicat aquest dilluns.

El producte requereix una inversió mínima de 10.000 euros i màxima de 100.000 euros, exclusivament de capital nou, i estarà disponible fins al 31 de març del 2026 o fins a aconseguir un volum màxim de 250 milions d'euros.

El capital invertit haurà d'estar a l'entitat fins al venciment, i en aquell moment, el titular haurà de tenir un patrimoni gestionat de més de 3.000 euros i tenir domiciliada la nòmina o pensió a tancament del mes anterior.

