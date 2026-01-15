Banco Mediolanum capta 1.553 milions nets en fons d'inversió el 2025, un 31% més

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Banco Mediolanum va tancar el 2025 amb una captació neta de 1.553 milions d'euros en fons d'inversió el 2025, un 31% més que l'any anterior, informa en un comunicat aquest dijous.
L'entitat ha assegurat que es tracta del "millor any de la seva història" en captació de fons i que ha assolit un rècord històric també d'entrades netes totals en actius gestionats, amb 1.954 milions, un 35% més.
El conjunt del Grupo Banca Mediolanum també va tancar el 2025 amb uns "resultats històrics" en captació, amb 9.056 milions d'euros, un 18% més que el 2024.
El conseller delegat de Banca Mediolanum, Massimo Doris, ha explicat que la tasca de l'entitat és "acompanyar les famílies cap a un futur financer més sòlid a través d'un assessorament de qualitat".
Per a aquest any, Doris ha assenyalat que tenen un "enfocament racional i positiu" i que continuaran treballant per a la satisfacció de tots els seus grups d'interès.