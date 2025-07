Banc Santander s'adhereix al programa Préstecs Emancipació de la Generalitat

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Banc Santander i l'Institut Català de Finances (ICF) han signat un conveni de col·laboració pel qual l'entitat liderada per Ana Botín s'adhereix al programa Préstecs Emancipació de la Generalitat, informa l'ICF en un comunicat aquest dilluns.

Aquest programa finança fins al 20% del valor de l'immoble --fins a 50.000 euros-- a persones de menys de 35 anys amb una carència de 30 anys, de manera que es comença a pagar quan s'acabi de retornar la hipoteca, a canvi que l'habitatge passi a ser de protecció oficial a perpetuïtat.

Compta amb un pressupost de 500 milions d'euros durant cinc anys, a raó de 100 milions per any, que són aportats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.