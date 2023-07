Banc Santander guanya 5.241 milions d'euros en el primer semestre, un 7% més

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Banc Santander va obtenir un benefici atribuït de 5.241 milions d'euros en el primer semestre de 2023, un 7% més en euros constants i corrents que en el mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dimecres.

El banc explica que aquest resultat es basa en el "fort creixement" dels ingressos, especialment a Europa, que va neutralitzar l'augment interanual de les provisions a Amèrica del Nord i Sud-amèrica.

Els ingressos van créixer un 13%, fins el 28.234 milions d'euros. L'augment de l'activitat dels clients i les pujades dels tipus d'interès van propiciar un increment del 15% del marge d'interessos, amb creixement a totes les regions, tot i que va ser especialment forta a Europa, amb un augment del 32%.

Els ingressos per comissions van augmentar un 5%, impulsats per les vendes de productes de valor afegit, especialment en els negocis globals del banc (CIB, Wealth Management & Insurance, PagoNxt i el negoci d'acte), que en conjunt representen el 42% dels ingressos per comissions.

El nombre de clients del banc ha crescut en nou milions en els últims dotze mesos, fins als 164 milions.

En el segon trimestre estanc, el benefici atribuït va augmentar un 17% enfront del mateix trimestre de l'any anterior, fins als 2.670 milions d'euros.