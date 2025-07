Banc Santander acorda comprar TSB al Sabadell per 3.400 milions d'euros

MADRID 1 jul. (EUROPA PRESS) -

Banc Santander ha acordat comprar la filial britànica del Sabadell, TSB, per al voltant d'uns 2.900 milions de lliures (3.400 milions d'euros), segons han informat fonts financeres a Europa Press.

L'import de l'adquisició es formalitzaria en el moment del tancament de l'operació, prevista el primer trimestre del 2026.

Un informe recent d'Alantra explicava que el Regne Unit és un negoci amb una rendibilitat baixa dins el Grup Santander i, en general, no és l'opció favorita dels inversors quant a l'assignació de capital. No obstant això, la companyia assenyalava que la compra de TSB podria ser una "petita fusió complementària" per al Santander amb capacitat de generar sinergies significatives i amb poc risc.

Totes dues entitats, TSB i Santander UK, són especialistes en el mercat hipotecari britànic, per la qual cosa es podrien beneficiar d'economies d'escala. De fet, el Santander és la quarta entitat en hipoteques al Regne Unit amb una quota de mercat del 10,5%, per darrere de Lloys (prop del 19%), Nationwide (16%) i NatWest (12%). Per la seva banda, TSB ocupa el novè lloc, amb una quota del 2%.

Aquesta operació es produeix enmig de l'opa que BBVA vol llançar sobre el Sabadell. Dilluns, quan ja se sabia que Banc Santander havia fet una oferta vinculant per TSB, BBVA informava de la intenció de mantenir l'opa, després d'analitzar les condicions del Govern central.