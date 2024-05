Banc Sabadell s'enfonsa gairebé un 3,4% després de rebutjar l'oferta del BBVA

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

Les accions de Banc Sabadell s'han desplomat aquest dimarts en borsa gairebé un 3,4% després de rebutjar l'oferta que havia formulat el BBVA --puja un 1,7%-- per fusionar les dues entitats en considerar que generarà més valor en solitari.

Així, Banc Sabadell ha caigut un 3,36% en l'obertura del mercat borsari, fet que l'ha portat a liderar els descensos de l'Ibex-35, fins a intercanviar els seus títols a un preu unitari d'1,826 euros, tot i que minuts després, cap a les 9.30 hores, ha moderat la caiguda a l'1,56%, amb les seves accions a 1,86 euros.

El BBVA, en canvi, ha obert la jornada liderant les alces de l'Ibex-35 amb una pujada de l'1,68%, a un preu unitari de 10,005 euros per acció, però després ha reduït aquest impuls a l'1,46%, amb les seves accions a 9,984 euros.

"El consell confia plenament en l'estratègia de creixement de Banc Sabadell i en els seus objectius financers i és de l'opinió que la seva estratègia com a entitat independent generarà més valor per als accionistes", va destacar l'entitat dilluns, amb el mercat ja tancat, el consell d'administració del qual es va reunir per avaluar la proposta del BBVA i que va definir com "no sol·licitada, indicativa i condicionada".

El consell d'administració de Banc Sabadell va considerar a més que l'oferta del BBVA "infravalora significativament" el projecte de l'entitat i les seves perspectives de creixement com a entitat independent.