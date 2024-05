Banc Sabadell reitera el seu rebuig a l'OPA presentada per BBVA

MADRID, 9 maig (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha reiterat el seu rebuig a l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) de caràcter hostil formulada per BBVA sobre el 100% de les seves accions, idèntica a la proposta presentada fa una setmana, i s'ha remès a la seva comunicació del dilluns, quan descartava l'operació per considerar que "infravalora significativament" el projecte de Sabadell i les seves perspectives de creixement com a entitat independent.

Així, fonts del banc d'origen català van informar a Europa Press que es remeten al comunicat el passat dia 6, quan el consell d'administració va rebutjar de forma taxativa l'oferta que BBVA per fusionar ambdues entitats en considerar que el Banc Sabadell generarà més valor en solitari.

"El consell confia plenament en l'estratègia de creixement de Banc Sabadell i en els seus objectius financers i és de l'opinió que la seva estratègia com a entitat independent generarà un major valor pels seus accionistes", va destacar llavors l'entitat, el màxim òrgan de govern de la qual es va reunir el dilluns per avaluar la proposta de BBVA, la qual va ratllar de "no sol·licitada, indicativa i condicionada".

En aquest moment va afirmar que la caiguda "significativa" i la volatilitat en el preu de l'acció de BBVA en els últims dies generava una "incertesa addicional" sobre el valor de la proposta.

Després d'analitzar "detalladament" la proposta, el consell, al que van acudir també representants de Goldman Sachs i Morgan Stanley com a assessors financers i Uría Menéndez Abogados com a assessor jurídic, va concloure que l'oferta de BBVA "no satisfà" l'interès de Sabadell i dels seus accionistes i, per tant, ha rebutjat la proposta de BBVA.

El consell va considerar llavors que el rebuig, a més, està "alineat" amb l'interès dels clients i empleats de Sabadell, i va reiterar el seu compromís de distribuir als accionistes, de manera recurrent, qualsevol excés de capital per sobre del 13% de ràtio de capital CET1, en línia amb la seva estratègia de crear valor per a l'accionista, recolzada pel pla de negoci del banc i per la sòlida generació de capital.

Sabadell va estimar llavors que l'excés de capital que generarà al 2024 i 2025, juntament amb els dividends recurrents d'aquest període, d'acord amb un compliment "satisfactori" del pla de negoci actual, ascendirà a 2.400 milions d'euros, part de qual pot estar subjecte a aprovació del supervisor.

No és la primera vegada que tots dos bancs tenen aquesta operació sobre la taula. Ja al 2020, BBVA i Sabadell van estudiar una fusió, encara que finalment la van acabar desestimant perquè no van aconseguir un acord sobre l'equació de bescanvi de les accions.