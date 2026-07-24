Banc Sabadell redueix el seu capital en 14,97 milions amortitzant accions pròpies recompradas

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha aprovat una reducció del seu capital social de 14,97 milions d'euros mitjançant l'amortització de la totalitat de les accions pròpies adquirides en el marc del Programa de Recompra, informa en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
El banc ha detallat que ha amortitzat 119,8 milions d'accions de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, representatives aproximadament del 2,45% del capital social de l'entitat.
El capital social resultant ha quedat fixat en 596,06 milions d'euros, representat per 4.768,5 milions d'accions de 0,125 euros de valor nominal.