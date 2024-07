Banc Sabadell puja a 2.900 milions la remuneració prevista als accionistes fins a 2025

Determina repartir el 60% del benefici de l'actual exercici



BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha augmentat la remuneració prevista als accionistes fins a 2.900 milions d'euros entre aquest any i el proper, la qual cosa equival a un total de 53 cèntims d'euro per acció, un 27% de la seva capitalització borsària.

El banc ha explicat que aquesta remuneració suposa "més que triplicar els 846 milions de retribució dels últims dos anys", ha informat l'entitat en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts.

Es tracta de 500 milions més que els 2.400 anunciats el passat 6 de maig, i el banc ha explicat que la meitat es deu a un menor impacte de Basilea IV i l'altra meitat, al programa de recompra que es va suspendre després de l'oferta pública d'adquisició (OPA) hostil de BBVA.

El primer dels pagaments es realitzarà el proper octubre i consistirà en un dividend a compte en efectiu de 8 cèntims per acció, la qual cosa implica un desemborsament total de 429 milions d'euros, un 33% més que la suma dels dos dividends pagats en l'exercici anterior.

'PAY-OUT'

D'altra banda, el Consell d'Administració ha determinat que repartirà el 60% dels beneficis de l'exercici actual, en el marc de la política de distribuir entre el 40% i el 60% dels guanys.

El president del banc, Josep Oliu, ha explicat que la decisió d'augmentar la remuneració es dona després de ratificar "les millors perspectives de resultats de l'entitat per als propers anys, i la major capacitat per generar capital i valor a llarg termini per als seus accionistes".