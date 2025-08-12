Banc Sabadell puja un 1,8% i BBVA un 0,25% en l'obertura després de ratificar la continuïtat de l'OPA

MADRID 12 ago. (EUROPA PRESS) -
Les accions de Banc Sabadell avançaven un 1,8% en l'obertura borsària d'aquest dimarts, mentre que les de BBVA pujaven un 0,25%, després que l'entitat presidida per Carlos Torres anunciés que no desistirà de l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre el banc català.
En concret, l'entitat liderada per Josep Oliu encapçalava les alces de l'Ibex 35 amb una pujada de l'1,77% cap a les 9.21 hores, fins a intercanviar els seus títols a un preu unitari de 3,395 euros, mentre que BBVA ascendia un 0,25%, amb les seves accions a 16,1 euros.
Segons va comunicar BBVA aquest dilluns després del tancament de la Borsa espanyola a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), continuarà amb la seva OPA sobre Banc Sabadell, malgrat la condició imposada pel Govern central de mantenir tots dos bancs com a independents per un període de tres a cinc anys.
Després que Banc Sabadell decidís vendre TSB a Banc Santander i abonar un 'macrodividend' de 2.500 milions d'euros, operació ratificada per la junta general d'accionistes, BBVA tenia l'opció de retirar l'oferta, tot i que finalment no ha fet.
"Una vegada analitzats els acords adoptats i considerant la informació disponible, BBVA ha decidit no desistir de l'oferta per aquesta causa i, per tant, la mateixa es manté vigent conforme al previst en la normativa aplicable", va assenyalar en el comunicat remès a la CNMV.
"BBVA ha decidit seguir endavant i actualitzarà i publicarà tota la informació rellevant una vegada obtingui, previsiblement a principis de setembre, l'aprovació del fullet per part de la CNMV", van indicar fonts de BBVA a Europa Press.
Amb això, el proper pas en aquesta OPA, que porta sobre la taula 15 mesos, és que es publiqui el fullet de l'operació, que es produirà a principis de setembre. Cinc dies després que es faci públic el fullet s'obrirà el període d'acceptació.
Aquest període pot durar entre 15 i 70 dies, segons la normativa espanyola aplicable. No obstant això, com també intervé la legislació nord-americana, el període mínim seria de 30 dies. Sigui el que sigui el període que decideixi aplicar BBVA, posteriorment podria ampliar-ho fins a arribar a aquest màxim de 70 dies.
Al principi, es va barrejar una data temptativa per aprovar el fullet de finals de juliol, encara que es va acabar emplaçant a principis de setembre per poder incorporar en el document els resultats semestrals d'ambdues entitats i el resultat de les juntes de Banc Sabadell.
En la roda de premsa que va celebrar BBVA després de publicar els seus comptes semestrals, el conseller delegat del banc, Onur Genç, va subratllar que el focus del banc estava en la creació de valor: "Invertim capital només si té sentit des d'aquesta òptica de creació de valor", va assegurar.
Per la seva banda, durant la seva intervenció en les juntes generals celebrades el passat 6 d'agost, el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, va reclamar que el fullet de l'OPA ha de dir si els accionistes de Banc Sabadell percebran el 25% del valor del banc en dividends i recompres, i si el percentatge assolirà el 40% fins a 2027.
"Amb això tindríem un grandíssim avenç, perquè de moment aquesta informació no existeix i, per tant, no és comparable", va afirmar.
Precisament, quan es publiqui el fullet de l'oferta, es coneixeran els nous càlculs de BBVA pel que fa a les sinergies de costos. La setmana passada, el banc va explicar en un suplement al seu document de registre universal que està duent a terme un procés de revisió de les possibles sinergies de costos que podria aconseguir en els anys que duri la condició imposada pel Govern central.
Entre els riscos descrits figura la possibilitat que, en cas que la fusió no es completés "per qualsevol motiu", podria donar lloc a la impossibilitat de materialitzar "gran part" dels beneficis esperats de l'oferta, inclosos els estalvis de costos i altres eficiències operatives.
En els últims mesos, el president de BBVA, Carlos Torres, ha defensat que el banc aconseguiria aconseguir la majoria de les sinergies fins i tot encara que no es produís la fusió.
Del seu costat, des de Banc Sabadell s'ha defensat que la imposició de mantenir dues entitats independents durant aquest període de tres a cinc any reduiria a zero les sinergies.