Banc Sabadell preveia la decisió del BCE i manté que l'OPA de BBVA és "perjudicial"

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ja preveia la decisió del Banc Central Europeu (BCE) de donar el vistiplau a l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA a l'entitat bancària catalana, encara que manté que és "perjudicial per a l'accés de les pimes al sector bancari i per als accionistes de Sabadell".

Fonts del banc han explicat que aquesta decisió és fruit "principalment d'una avaluació prudencial", i sostenen que no canvia la necessitat d'anàlisi de la transacció per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) i, previsiblement, del Govern.

"A l'hora d'emetre la seva opinió, el BCE considera criteris com la solvència del potencial comprador. La seva anàlisi no entra en aspectes clau com aquells relacionats amb la competència en el sector bancari espanyol; el suport a les pimes, o qüestions fonamentals sobre el valor de la proposta per als accionistes de Sabadell", afegeixen.

A més, reiteren que el procés "segueix sent llarg i complex", i manifesten que els accionistes de Sabadell no necessiten prendre cap decisió en aquest moment.

La no oposició per part de Frankfurt era un de les fites que havia d'aconseguir BBVA per poder executar l'OPA, i aquesta mateixa setmana també va rebre el vistiplau dels reguladors britànics del seu control indirecte de TSB, que és filial del Sabadell.