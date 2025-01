Banc Sabadell oficialitza el retorn de la seva seu social a Catalunya

Assegura que "ja no es donen les circumstàncies que van motivar el seu trasllat a Alacant"

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Administració de Banc Sabadell ha aprovat aquest dimecres a la tarda el retorn de la seva seu social a Catalunya, concretament al número 20 de la plaça de Sant Roc de Sabadell (Barcelona), informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, l'entitat torna a Catalunya, després de moure el seu domicili social a Alacant el 5 d'octubre de 2017, en ple 'procés' independentista català.

Aquest moviment es produeix en un context marcat per l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) que BBVA vol llançar sobre Banc Sabadell.

El banc ha explicat en un comunicat que "ja no es donen les circumstàncies que van motivar el seu trasllat a Alacant" i ha subratllat que el canvi no tindrà cap conseqüència per als clients ni els professionals de l'entitat, que mantindran les seves ubicacions actuals.

"Per part dels accionistes, l'únic fet de transcendència serà el trasllat de la celebració de la Junta d'Accionistes, que aquest any ja es farà a la ciutat de Sabadell", ha afegit.

D'altra banda, l'entitat ha reforçat el seu compromís "de continuar contribuint al desenvolupament econòmic i social d'Alacant i de tota la Comunitat Valenciana".

En aquest sentit, el Centre de Competències Tecnològiques d'Alacant es mantindrà a la ciutat i l'entitat traslladarà la reunió anual de Consells Consultius i el Premi a la Sostenibilitat Marina de la Fundació Banc Sabadell a Alacant.

OPA

La decisió de l'entitat es dona en ple procés de l'OPA llançada pel BBVA i que està en la fase 2 de l'anàlisi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per decidir si es pot dur a terme, i que podria resoldre's a mitjan d'aquest any.

La decisió de Competència de portar l'operació a fase 2 es va basar en una "afectació potencial" del manteniment de la competència efectiva en el sector financer, especialment a l'àrea dels serveis bancaris i el de pagaments.

Segons el regulador, són mercats en els quals tots dos bancs operen de forma simultània, així com al mercat de producció i distribució d'assegurances, en el de fons i plans de pensions i al mercat de gestió d'actius.

Dilluns passat, la prima en el preu que BBVA vol pagar per Banc Sabadell en l'OPA va entrar en terreny negatiu, la qual cosa podria implicar que o bé el mercat descompta una millora de l'oferta per part de BBVA o que estaria descomptant millors perspectives per a Sabadell que per a BBVA.

En concret, es va situar a -0,19%, ja que el preu del Sabadell era de 2,139 euros per títol i el de BBVA, de 10,425 euros, mentre que aquest dimarts van tancar en 2,14 i 10,44 euros, respectivament.

No obstant això, aquest dimecres ha tornat a situar-se lleugerament en positiu, en el 0,09%, després de la caiguda del 0,84% que ha sofert Sabadell a Borsa, fins a marcar un preu de 2,119 euros, i de BBVA, del 0,81%, fins a intercanviar-se en els 10,36 euros.

Convé recordar que el preu que actualment ofereix BBVA és un bescanvi d'accions d'un nou títol de BBVA per 5,019 títols de Sabadell més un pagament en efectiu de 0,29 euros per acció.

En el plànol polític, el canvi de seu coincideix en el temps amb la presidència de la Generalitat del socialista Salvador Illa, a la qual va accedir el passat estiu de 2024, i en el marc de les negociacions del Govern amb els independentistes catalans.

REACCIONS

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha considerat que la volta "té molt sentit" pel procés de, textualment, normalització que s'ha produït a Catalunya després del 'procés' i que hagin desaparegut les condicions que van donar lloc precisament a la sortida l'any 2017.

Tant Cuerpo com el ministre per a la Transformació Digital i de Funció Pública, Óscar López, han mostrat el "respecte màxim" del Govern a la decisió.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que l'anunci és una "bona notícia" i ha expressat la seva alegria.

"Si ens permeten, ho dic amb tota modèstia i respecte, confirma que anem pel bon camí", ha afegit Illa, que ha dit que aquest bon camí és, textualment, el del bon Govern, el de l'estabilitat institucional i el de la seguretat jurídica.

Els principals agents socials i econòmics catalans han celebrat la decisió i han coincidit a assenyalar que és un retorn a la normalitat.

VALÈNCIA

El Consell de la Generalitat Valenciana ha apuntat que "no pot més que respectar la decisió de l'empresa en l'exercici de la seva llibertat per fixar la seva seu on consideri".

Fonts de l'Executiu han subratllat que la seva prioritat és "garantir el manteniment de l'ocupació i el negoci" de Banc Sabadell al territori.

En aquest mateix sentit s'ha manifestat el resident de l'Institut d'Estudis Econòmics de la Província d'Alacant (Ineca), Nacho Amirola, que ha demanat que l'entitat "segueixi apostant" per aquest territori.

SORTIDA DE CATALUNYA

Banc Sabadell va decidir situar la seva seu a Alacant --on tenia la seva seu la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), adjudicada a Banc Sabadell al preu simbòlic d'un euro a finals de 2011-- el 5 d'octubre de 2017.

Va ser dies després del referèndum d'independència de l'1 d'octubre i abans que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarés la independència de Catalunya en el Parlament i immediatament la suspengués per donar pas a un període de negociació.

Segons van explicar fonts del banc en aquell moment, el canvi va ser per protegir als clients i garantir la seguretat jurídica que proporciona el marc regulatori del Banc Central Europeu (BCE).

En qualsevol cas, els serveis centrals de Banc Sabadell van seguir situats a Catalunya, ja que el canvi de domicili social constitueix una acció pràcticament simbòlica, com ocorre en altres entitats com Banc Santander, Bankia o BBVA, la seu social del qual es troba a Santander, València i Bilbao, respectivament, malgrat que les seves oficines centrals es troben a Madrid.

RETORN D'EMPRESES

Banc Sabadell és la primera empresa cotitzada en l'Ibex35 que va moure la seva seu social en 2017 que pren la decisió de retornar-la a Catalunya.

Preguntades per Europa Press aquest dimecres, grans empreses que també van sortir de Catalunya en 2017 com CaixaBank, Criteria, Cellnex, Naturgy o Planeta han declinat fer comentaris sobre un possible retorn.

El passat 3 de desembre la cimentera Molins també va aprovar retornar la seu social a Catalunya, després de situar-la a Madrid en 2017.

Altres empreses que han decidit retornar el seu domicili social a Catalunya han estat a Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), al setembre de 2018; Xarxa Points, al juny de 2023, i Laboratoris Ordesa, a l'octubre de 2023.