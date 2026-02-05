Banc Sabadell nomena Marc Armengol (TSB) nou conseller delegat

MADRID 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Banc Sabadell ha acordat proposar el nomenament de Marc Armengol, actual CEO de TSB, com a nou conseller delegat del Grup Banc Sabadell en substitució de César González-Bueno, que deixa les seves funcions al banc en decidir, de comú acord, que és el moment "òptim" per efectuar el relleu, ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Armengol serà el primer executiu de Banc Sabadell previsiblement a partir del mes de maig, un cop celebrada la junta d'accionistes i rebudes les autoritzacions preceptives per part del Banc Central Europeu (BCE).