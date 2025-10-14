Banc Sabadell informa que només el 2,8% d'accionistes amb accions a l'entitat ha acudit a l'OPA

El nombre d'accions d'aquests inversors representa l'1,1% del capital social total de Sabadell
MADRID, 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha informat aquest dimarts que només el 2,8% dels accionistes de l'entitat catalana ha acudit a l'OPA de BBVA, segons la notificació publicada en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Ha comunicat aquestes xifres "amb la finalitat de promoure la transparència i evitar especulacions al mercat" i ho ha fet una vegada ha rebut el nombre final d'acceptacions tramitades per clients del Banc Sabadell davant del BBVA en la seva condició de banc agent de l'OPA.
Explica en el comunicat a la CNMV que les accions del Banc Sabadell els titulars dels quals les tenen dipositades en aquest banc representen el 30,8% del capital social.
D'aquest percentatge, ha acceptat l'OPA del BBVA el 2,8% amb una xifra d'accions que representen l'1,1% del capital social del Banc Sabadell.
Per tant, remarca el banc vallesà, no ha acceptat l'OPA el 97,2% d'aquests accionistes.