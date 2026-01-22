Banc Sabadell inaugura un hub dedicat a les start-ups a Barcelona

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El Banc Sabadell ha inaugurat un nou hub dedicat a l'ecosistema emprenedor a Barcelona, que donarà servei a start-ups i scale-ups, informa en un comunicat aquest dijous.
L'entitat ha explicat que la nova oficina donarà servei financer a més de 1.800 start-ups que són clients del banc, i que la previsió és que a finals d'any s'arribi als 2.000 clients.
En aquest espai s'oferirà "servei financer 360 graus", incloent-hi el finançament bancari i inversió en 'equity' a través de BStartup10.
Compta amb una superfície de 1.000 metres quadrats i una vintena de professionals "altament especialitzats", i s'afegeix al que l'entitat va obrir a Madrid a finals del 2024.
El director general i director de Banca d'Empreses i Xarxa de Banc Sabadell, Carlos Ventura, ha explicat que d'aquesta manera consoliden el compromís del banc "amb les start-ups i scale-ups".