Publicat 22/01/2026 18:29

Banc Sabadell inaugura un hub dedicat a les start-ups a Barcelona

Oficina dedicada a les start-ups de Banc Sabadell a Barcelona
BANCO SABADELL

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El Banc Sabadell ha inaugurat un nou hub dedicat a l'ecosistema emprenedor a Barcelona, que donarà servei a start-ups i scale-ups, informa en un comunicat aquest dijous.

L'entitat ha explicat que la nova oficina donarà servei financer a més de 1.800 start-ups que són clients del banc, i que la previsió és que a finals d'any s'arribi als 2.000 clients.

En aquest espai s'oferirà "servei financer 360 graus", incloent-hi el finançament bancari i inversió en 'equity' a través de BStartup10.

Compta amb una superfície de 1.000 metres quadrats i una vintena de professionals "altament especialitzats", i s'afegeix al que l'entitat va obrir a Madrid a finals del 2024.

El director general i director de Banca d'Empreses i Xarxa de Banc Sabadell, Carlos Ventura, ha explicat que d'aquesta manera consoliden el compromís del banc "amb les start-ups i scale-ups".

Contador

Contingut patrocinat