Banc Sabadell guanya 971 milions en el primer semestre, un 0,5% menys

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 971 milions d'euros, un 0,5% menys que en el mateix període de l'any anterior, incloent l'aportació de TSB, que va formar part del grup durant 4 mesos, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest divendres.
Sense tenir en compte la contribució de TSB --venut a Banc Santander l'1 de maig-- i els resultats extraordinaris, el benefici recurrent va ser de 691 milions, un 14,1% interanual menys, i en el segon trimestre ha registrat un creixement respecte al primer del 8,4% "gràcies a l'impuls del negoci, una tendència que continuarà d'ara endavant".
El conseller delegat de l'entitat, Marc Armengol, ha explicat que els resultats "confirmen la fortalesa del projecte" i ha destacat l'augment d'ingressos, que ha avançat que s'incrementaran més en els propers trimestres.