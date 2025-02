Banc Sabadell guanya 1.827 milions el 2024 (+37,1%) i eleva la retribució a 3.300 milions

Preveu distribuir als seus accionistes 53 cèntims per acció en els propers 13 mesos

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell va tancar l'exercici del 2024 amb un benefici rècord de 1.827 milions d'euros, un 37,1% més que l'any anterior, i ha elevat la seva estimació de retribució a l'accionista amb càrrec als resultats de 2024 i 2025 des dels 2.900 milions anunciats el passat mes de juliol fins a 3.300 milions d'euros.

En un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat ha explicat que la remuneració anunciada equival a repartir 61 cèntims per acció en el conjunt dels dos exercicis.

En concret, comprèn dividends en efectiu per 20,44 cèntims per acció amb càrrec al 2024, un altre "almenys igual" pel 2025 i programes de recompra d'accions per repartir el capital que excedeix del 13%.

Així, després d'abonar 8 cèntims en un dividend a compte el passat 1 d'octubre, l'entitat preveu distribuir als seus accionistes un total de 53 cèntims per acció en els propers 13 mesos, equivalent a un 22% del seu valor actual en borsa.

El banc té previst dur a terme un Capital Markets Day per a presentar les noves línies estratègiques de negoci de fins al 2027 que tindrà lloc després de la presentació de resultats del primer trimestre del 2025.

El president del banc, Josep Oliu, ha detallat que l'entitat ha triplicat el dividend en efectiu i que "cap dels grans bancs a Espanya té previst lliurar una proporció similar".

"Iniciem un nou any amb confiança i ambició, convençuts que el projecte en solitari de Banc Sabadell generarà valor de forma recurrent i sostenible per als accionistes, clients, empleats i el conjunt de la societat", ha afegit.

El conseller delegat, César González-Bueno, ha celebrat el "benefici rècord", que segons ell, mostra que l'entitat està en el camí correcte i té un futur, textualment, encoratjador, amb nivells de rendibilitat que ha qualificat d'elevats i sostenibles.

CAPITAL, RENDIBILITAT I MARGE D'INTERESSOS

Banc Sabadell va tancar l'exercici amb una major fortalesa financera, impulsada per un major volum d'ingressos, la contenció de la despesa i la contínua millora de la qualitat dels seus actius, que li permet reduir les dotacions a provisions i millorar el cost de risc per sobre del previst.

El banc ha explicat que els resultats han estat impulsats pel creixement del marge d'interessos, que va aconseguir els 5.021 milions, un 6,3% més, i ha assegurat que la previsió d'aquest any és tenir un marge d'interessos superior als 4.900 milions.

El crèdit viu del Banc Sabadell va créixer un 4,7% interanual en l'exercici, amb un saldo de 156.913 milions, i la producció de crèdit a empreses va ascendir a 15.351 milions, un 31% més.