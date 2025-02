Banc Sabadell guanya 1.827 milions el 2024 (+37,1%) i eleva la retribució a 3.300 milions

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell va tancar l'exercici del 2024 amb un benefici rècord de 1.827 milions d'euros, un 37,1% més que l'any anterior, i ha elevat la seva estimació de retribució a l'accionista amb càrrec als resultats de 2024 i 2025 des dels 2.900 milions anunciats el passat mes de juliol fins a 3.300 milions d'euros.

En un comunicat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'entitat ha explicat que la remuneració anunciada equival a repartir 61 cèntims per acció en el conjunt dels dos exercicis.

En concret, comprèn dividends en efectiu per 20,44 cèntims per acció amb càrrec al 2024, un altre "almenys igual" pel 2025 i programes de recompra d'accions per repartir el capital que excedeix del 13%.