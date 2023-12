Banc Sabadell fixa nous objectius de descarbonizació en tres sectors "intensius"

BARCELONA, 27 des. (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha fixat nous objectius de descarbonizació en tres sectors "intensius en emissions de CO2", entre els quals destaca finançar la transició d'empreses que inverteixin per adaptar-se a una economia baixa en carboni.

Segons explica l'entitat en un comunicat aquest dimecres, la seva finalitat és avançar "en el seu compromís amb NZBA (Net Zero Banking Alliance) fixant objectius de descarbonizació en tres sectors intensius en emissions de CO2 com són Ferro i Acer, Automoció i Aviació, i divulgant el seguiment dels objectius fixats el 2022 per a Electricitat, Petroli i Gas, Ciment i Carbó".

Banc Sabadell aposta per finançar la transició d'empreses del sector "que inverteixin per adaptar-se a una economia baixa en carboni i que tinguin un acompliment ESG (Enviromental, Social i Governance) d'acord amb les expectatives del Banc en cada sector".