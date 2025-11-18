Banc Sabadell entrega aquest dimecres 300 accions a cada treballador pel fracàs de l'opa

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell abonarà aquest dimecres les 300 accions a cada treballador que va prometre després del fracàs de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA.
Fonts del banc han explicat a Europa Press que l'entitat ha destinat prop de 13 milions d'euros a la compra d'aquestes accions.
Han afegit que les accions apareixeran automàticament en el compte de valors dels empleats i que s'ha creat per als que no en tenien cap.
Rebran les accions els 14.000 treballadors del banc a Espanya, Mèxic i Miami, i s'han entregat 4,2 milions de títols.
Al preu de les accions a tancament de mercat aquest dimarts, de 3,08 euros per títol, el paquet d'accions està valorat en 924 euros.