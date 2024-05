Banc Sabadell es dispara un 7,4% i el BBVA cau un 1%, arran de la proposta de fusió

MADRID, 2 maig (EUROPA PRESS) -

Les accions de Banc Sabadell s'han disparat aquest dijous en borsa, liderant les pujades de l'Ibex-35 amb uns guanys de gairebé el 7,4%, impulsades pel bescanvi que BBVA ha proposat per a la fusió.

En concret, els títols de l'entitat financera presidida per Josep Oliu han encapçalat el selectiu espanyol amb una pujada a les 9.40 hores del 7,38%, fins als 1,9285 euros, després d'haver arribat a superar un repunt del 8% en els primers instants de la sessió.

Per la seva banda, les accions del banc presidit per Carlos Torres s'han situat al costat de les pèrdues, amb una caiguda de l'1,08%, fins als 10,065 euros per títols.

El BBVA va comunicar dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una carta remesa al consell d'administració de Banc Sabadell en la qual proposa una fusió per absorció amb un bescanvi d'1 acció de nova emissió del BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, la qual cosa suposa una prima del 30%, assumint que no es farien repartiments de dividends, reserves o altres distribucions per part de cap de les societats als seus respectius accionistes.