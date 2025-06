Banc Sabadell confirma haver rebut "indicacions d'interès preliminars" per TSB

Analitzarà "qualsevol eventual oferta vinculant que pogués rebre"

BARCELONA, 16 juny (EUROPA PRESS) -

Banc Sabadell ha assegurat que ha rebut "indicacions d'interès preliminars i no vinculants" per a la compra de la totalitat del capital social de la seva filial britànica TSB, en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dilluns.

Ha afegit que analitzarà "qualsevol eventual oferta vinculant que pogués rebre" i que, en tot cas, qualsevol operació estaria subjecta al compliment de totes les obligacions legals.

El banc català respon d'aquesta forma a la informació avançada aquest dilluns per 'Financial Times' sobre una possible venda de TSB i que ha fet circular documents relacionats amb la venda en les últimes setmanes, després de rebre l'interès d'un dels potencials compradors en un primer moment.

Està previst que els potencials compradors, que han tingut accés a una 'due diligence' limitada i entre els quals estarien Barclays, NatWest, Santander UK o HSBC, entre altres, presentin les seves ofertes durant aquest mes i que l'operació es tanqui en entre 1.700 i 2.000 milions de lliures (entre 2.000 i 2.350 milions d'euros).

L'operació s'emmarcaria en el procés de l'oferta pública d'adquisició (OPA) llançada per BBVA sobre Banc Sabadell, que està pendent que el Govern espanyol culmini el seu estudi i anunciï si afegeix noves condicions a les de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

BENEFICI EN 2024

Banc Sabadell va comprar TSB per 1.700 milions de lliures en 2015 i el banc britànic va tancar 2024 amb un benefici net individual de 208 milions de lliures, un 18,9% més, la qual cosa va elevar la seva contribució positiva als comptes del grup en 253 milions d'euros, i les previsions passen per que el benefici creixi un 15% el 2025.

El marge recurrent es va reduir un 7,3%, amb una disminució del marge d'interessos i de les comissions en línia amb l'esperat, i amb una retallada del 3,7% dels costos recurrents després dels plans d'eficiència duts a terme.