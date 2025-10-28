Banc Sabadell celebrarà el fracàs de l'OPA amb una festa per als seus empleats al Palau Sant Jordi

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell preveu celebrar el fracàs de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA amb una festa per als seus treballadors en el Palau Sant Jordi de Barcelona el proper 15 de novembre, han explicat fonts del banc a Europa Press i ha avançat 'El Confidencial' aquest dimarts.
Les mateixes fonts han explicat que l'esdeveniment començarà al migdia i que es tracta d'una "trobada lúdica" per a, textualment, reconèixer l'esforç i la implicació que han tingut els treballadors tot aquest temps, i que no serà una festa desaforada.
Els treballadors de Banc Sabadell i l'equip directiu ja van celebrar amb evidents signes d'alegria el fracàs de l'OPA després de conèixer-se el resultat el passat 16 d'octubre.
BBVA va aconseguir una acceptació del 25,47% de les accions amb dret a vot, per sota del 50% que suposava l'èxit de l'operació i del 30% que li permetia llançar una segona OPA.
El resultat va ser una sorpresa per als dirigents del Sabadell, ja que el president del banc, Josep Oliu, va admetre el passat 21 d'octubre que en els últims tres dies abans de la fi del termini estaven "convençuts que hi hauria segona OPA".