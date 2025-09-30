El Sabadell apuja l'objectiu de remuneració als accionistes fins als 1.450 milions el 2025

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de Banc Sabadell ha aprovat l'increment de l'objectiu de remuneració a l'accionista amb càrrec a l'exercici 2025 fins als 1.450 milions d'euros respecte als 1.300 milions previstos fins ara.
En un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dimarts, el banc explica que la decisió es basa en el "seguiment continuat de l'exercici i d'acord amb l'evolució positiva del negoci, els resultats i la generació de capital".
Ha afegit que l'actualització s'ha fet "amb l'objecte que els accionistes de Banc Sabadell disposin de la informació més actualitzada possible" a l'hora de prendre una decisió en relació amb aquesta opa de BBVA.