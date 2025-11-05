Banc Sabadell amortitza 1.000 milions en cèdules hipotecàries

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Banc Sabadell ha decidit amortitzar per complet una emissió de cèdules hipotecàries per un valor de 1.000 milions d'euros, segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El banc ha especificat que ha decidit amortitzar anticipadament la totalitat del saldo nominal viu, que són aquests 1.000 milions d'euros. L'emissió es va fer el 2021 i el titular és únicament Banc Sabadell.
L'amortització total de l'emissió es farà amb efectes a 11 de novembre del 2025 pel valor nominal i els interessos reportats des de l'última data de pagament i amb subjecció als termes i condicions del fullet informatiu, ha indicat l'entitat financera.