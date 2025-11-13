Banc Sabadell aconsegueix un benefici rècord de 1.390 milions d'euros fins al setembre, un 7,3% més

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Grup Banc Sabadell ha aconseguit un benefici net de 1.390 milions d'euros en els nou primers mesos del 2025, la qual cosa representa un increment del 7,3% interanual i, a més, suposa un nou resultat rècord per a l'entitat entre el gener i el setembre, segons ha informat aquest dijous en un comunicat.
El banc explica que aquest augment és fruit del "fort impuls comercial" amb creixements dels volums de crèdit (8,1% en variació interanual excloent TSB) i dels recursos de clients (que, sense incloure TSB, van augmentar un 15,4% en fora de balanç i un 5% en balanç), així com de la reducció de les dotacions a provisions (amb una caiguda del 29,3% sense incloure TSB) pel millor perfil creditici de l'entitat.
L'entitat també assenyala que els ingressos derivats del negoci bancari (marge d'interessos més comissions netes) van sumar 4.659 milions d'euros entre el gener i el setembre, un 2% menys que en el mateix període del 2025.
El marge d'interessos es va situar en 3.628 milions d'euros, la qual cosa representa una reducció interanual del 3,2% i del 0,5% trimestral, derivada principalment dels menors tipus d'interès. No obstant això, les comissions netes es van elevar fins als 1.032 milions d'euros a tancament del setembre del 2025, la qual cosa representa un increment interanual del 2,1% en el grup i del 3,7% sense incloure a TSB, com a conseqüència d'unes majors taxes de gestió d'actius i assegurances.
La rendibilitat sobre capital tangible (RoTE) del grup es va incrementar fins al 15% (14,1% recurrent), enfront del 13,2% de fa un any; mentre que la ràtio de capital CET1 va créixer 18 punts bàsics en el trimestre i 72 punts bàsics del gener al setembre, tancant en el 13,74%. Abans de deduir els dividends, el capital generat des de l'inici d'any havia ascendit a 176 punts bàsics.
El conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha assenyalat que, ja amb l'OPA de BBVA conclosa, els "sòlids" resultats obtinguts en el tercer trimestre reafirmen a l'entitat en els seus objectius de final d'any establerts en el pla estratègic 2025-2027, i confirmen les seves previsions de retribució a l'accionista de 6.450 milions d'euros en el trienni.
El primer executiu de Sabadell ha aprofundit que "el dividend per acció serà superior en els propers tres anys als 0,2044 euros pagats amb càrrec al 2024, i la rendibilitat estarà en el 16% al final del pla, que està centrat en el creixement i la retribució a l'accionista, amb Espanya com a mercat central d'actuació".