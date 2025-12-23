El Banc d'Espanya millora la seva previsió del PIB el 2025 al 2,9% i eleva gairebé mig punt la del 2026, al 2,2%

MADRID 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Banc d'Espanya ha elevat tres dècimes la seva previsió de creixement per al producte interior brut (PIB) espanyol aquest any, fins al 2,9%, alhora que ha millorat en quatre dècimes la del 2026, fins al 2,2%, i ha incrementat la del 2027 dues dècimes, fins a l'1,9%.
D'acord amb l'últim informe trimestral de l'organisme que dirigeix José Luis Escrivá, aquesta revisió obeeix, d'una banda, a la publicació de les últimes dades de la comptabilitat espanyola, que han elevat l'estimació del dinamisme de l'activitat dels trimestres recents i, de l'altra, a la fortalesa del consum privat, que ha superat les expectatives, i a una valoració més positiva del sector exterior, sustentada en el dinamisme significatiu de les exportacions de serveis no turístics.
Les projeccions del Banc d'Espanya suggereixen que l'economia espanyola mantindrà en aquest últim trimestre de l'any un ritme de creixement robust, amb una taxa estimada d'entre el 0,6% i el 0,7%, rang coherent amb un creixement anual del PIB del 2,9% el 2025.