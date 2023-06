El Banc d'Espanya millora set dècimes la seva previsió del PIB per al 2023

Estima que el PIB va accelerar al 0,6% el segon trimestre i rebaixa la seva previsió de l'IPC al 3,2% per a aquest any

MADRID, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El Banc d'Espanya ha revisat set dècimes a l'alça la seva previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2023, des de l'1,6% al 2,3%, com a conseqüència d'un creixement "més intens" de l'activitat els primers mesos de l'any i de la revisió que va fer l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de les dades del PIB dels últims trimestres del 2022.

D'aquesta manera, el director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Ángel Gavilán, ha assenyalat que la millora de les projeccions del PIB per al 2023 es deu fonamentalment a "dades ja passades", ja que les perspectives de creixement per als pròxims trimestres no experimenten canvis significatius.

La resta de la revisió a l'alça del creixement d'aquest any obeeix al fet que el dinamisme de l'activitat el segon trimestre serà superior al previst en les projeccions del mes de març. En concret, per al segon trimestre d'aquest any, el Banc d'Espanya estima un creixement intertrimestral del 0,6%, una dècima superior al del primer trimestre, a causa del dinamisme del consum de les famílies.

No obstant això, Gavilán ha advertit que, tot i que les perspectives per al segon trimestre són bones, "la tendència és a la baixa" en vista dels "senyals de feblesa" que les últimes setmanes envien certs indicadors, com la confiança, la inversió en habitatge o certes dinàmiques en el mercat laboral, senyals que ha desvinculat de la convocatòria de les eleccions generals del 23 de juliol.

REBAIXA UNA DÈCIMA EL CREIXEMENT PER AL 2024

Per al 2024, el Banc d'Espanya ha revisat una dècima a la baixa la seva previsió de creixement, fins al 2,2%, en reflex, fonamentalment, d'un enduriment de les condicions de concessió de crèdit més intens de l'anticipat al març, mentre que manté en el 2,1% la del 2025.

La institució subratlla que l'afebliment de les pressions inflacionistes, amb uns preus de les matèries primeres "una mica més favorables" per al creixement el 2023 que en els estimats en les projeccions del passat mes de març, i el ritme d'execució dels projectes associats als fons europeus, permetran que l'expansió de l'activitat es mantingui la resta de l'any.

No obstant això, adverteix que aquest efecte es compensarà amb l'impacte més negatiu sobre l'activitat que tindrà l'enduriment de les condicions de finançament per la pujada dels tipus d'interès per contenir la inflació.

Gavilán ha subratllat que els fons europeus suposaran un important suport per al creixement econòmic en els pròxims anys, però ha avisat que l'impacte final dels ajuts dependrà de com s'assignin.

El director general ha destacat que l'economia espanyola creixerà fins al 2025 a un ritme superior al de l'àrea euro, si bé això no permetrà tancar la bretxa que es va obrir entre Espanya i la zona euro, en termes de nivell de PIB, a l'inici de la pandèmia.

Gavilán ha assenyalat que, amb les dades del primer trimestre, Espanya ja es troba pràcticament en nivells prepandèmia en relació amb el PIB i per sobre respecte al nombre d'ocupats.