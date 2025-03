El Banc d'Espanya millora la previsió del PIB per al 2025 fins al 2,7%

MADRID 11 març (EUROPA PRESS) -

El Banc d'Espanya ha revisat dues dècimes a l'alça la seva previsió de creixement per al producte interior brut (PIB) espanyol, des del 2,5% fins al 2,7%, i ha mantingut les perspectives per al 2026 i el 2027 en l'1,9% i l'1,7%, respectivament.

En el seu últim informe, l'organisme que dirigeix José Luis Escrivá assenyala que malgrat la conjuntura internacional "incerta i complexa", l'economia espanyola ha continuat sorprenent a l'alça i mostrant un ritme de creixement "robust".

No obstant això, aquestes previsions no incorporen explícitament el possible impacte de l'increment dels aranzels per part dels EUA a les importacions de Mèxic, el Canadà i la UE, o la possible flexibilització de les regles fiscals europees per elevar la despesa pública en defensa.

El director general d'Economia de l'organisme, Ángel Gavilán, ha indicat que la política aranzelària tindria un efecte negatiu en l'activitat i positiu en la inflació, tot i que aquest impacte seria més baix a Espanya que en el conjunt de la UE. En tot cas, ha advertit que un augment de la incertesa global sovint està associat a caigudes de l'activitat econòmica a Espanya, sobretot en inversió.

En qualsevol cas, el Banc d'Espanya ha decidit elevar la seva estimació de creixement econòmic per al 2025 fins al 2,7% --per sobre del 2,6% previst pel Govern central--, tot i que ha alertat d'una lleugera desacceleració en el ritme de creixement del PIB els pròxims trimestres.

L'autoritat monetària afirma que els indicadors més recents suggereixen que l'activitat econòmica espanyola continuarà creixent a un ritme "robust" el primer trimestre d'aquest any --entre el 0,6% i el 0,7% en taxa intertrimestral--, tot i que en els pròxims trimestres projecta una desacceleració gradual de les taxes de progrés de l'activitat.