El Banc d'Espanya millora una dècima, al 2,3%, la seva previsió del PIB per al 2026

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El Banc d'Espanya ha revisat una dècima a l'alça les seves previsions de creixement sobre el producte interior brut (PIB) del 2026, fins al 2,3%, tot i que les ha rebaixat dues dècimes per al 2027, a l'1,7%, i ha empitjorat les de la inflació, fins al 3% enguany i el 2,5% el vinent.
El Banc d'Espanya ha publicat aquest divendres el seu últim exercici de projeccions, corresponent al primer trimestre de l'any, que està subjecte a un grau d'incertesa "especialment elevat" com a conseqüència del desenvolupament del conflicte al Pròxim Orient.
Segons l'organisme que dirigeix José Luis Escrivá, l'activitat econòmica a Espanya ha registrat un dinamisme elevat i superior al previst, tant en l'últim trimestre del 2025 com en els primers mesos del 2026, la qual cosa implicaria una revisió a l'alça superior en el creixement del PIB el 2026 en un escenari previ a l'esclat del conflicte bèl·lic.