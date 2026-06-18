El Banc d'Espanya manté el PIB del 2026 en el 2,3% però eleva la inflació al 3,6%

MADRID 18 juny (EUROPA PRESS) -
El Banc d'Espanya ha mantingut les seves previsions de creixement del producte interior brut (PIB) espanyol del 2026 i 2027 en el 2,3% i l'1,7%, respectivament, tot i que ha elevat sis dècimes les perspectives respecte a la inflació d'aquest any, fins al 3,6%, i ha pujat una dècima l'estimació per al següent exercici, al 2,6%.
El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha assenyalat en l'informe anual de la institució que, malgrat aquest entorn internacional d'elevada incertesa, l'economia espanyola ha mantingut una notable resiliència.
"El dinamisme de l'ocupació i els fluxos migratoris, juntament amb l'absència de desequilibris macrofinancers, caracteritzen l'actual cicle expansiu", ha apuntat el governador amb motiu de la publicació d'aquest informe, que ha sortit a la llum juntament amb les projeccions trimestrals per a l'economia espanyola.