El Banc d'Espanya eleva al 3,1% la seva previsió de creixement del PIB el 2024 i millora al 2,5% la del 2025

El Banc d'Espanya ha revisat en tres dècimes a l'alça la seva previsió de creixement del producte interior brut (PIB) espanyol tant el 2024 com el 2025, fins al 3,1% i el 2,5%, respectivament, mentre que ha mantingut sense canvis la perspectiva per al 2026, en l'1,9%, i ha advertit d'una lleugera desacceleració el 2027, amb un avenç de l'1,7%.

En el seu últim informe trimestral de l'economia espanyola, l'organisme ha destacat que, després de l'elevat dinamisme de l'activitat registrat el tercer trimestre, els indicadors disponibles apunten a que el ritme d'expansió del PIB es mantindria "robust" l'últim trimestre de l'any, malgrat l'impacte negatiu --previsiblement transitori-- que la dana, que va afectar diverses províncies espanyoles a finals d'octubre, hauria tingut sobre l'activitat econòmica en les últimes setmanes.

Per això, el Banc d'Espanya ha elevat en tres dècimes les seves estimacions per a la taxa de creixement del producte el 2024, fins al 3,1%, a causa de l'efecte "arrossegament positiu" que resulta de les noves dades de la Comptabilitat Nacional Trimestral publicades per l'Institut Nacional d'Estadística a finals de setembre i a un dinamisme de l'activitat el segon semestre de l'any "més intens de l'esperat".

En concret, el creixement del PIB el quart trimestre es podria situar entre el 0,6% i el 0,7% en termes intertrimestrals. Aquestes taxes, l'estimació de les quals està envoltada d'una "elevada incertesa", ja incorporen el possible impacte negatiu de la dana sobre l'activitat econòmica, que restaria entre una i dues dècimes al creixement del PIB en el trimestre en curs.

En tot cas, el Banc d'Espanya preveu que aquest impacte negatiu sigui "eminentment transitori" i es veurà compensat, a més, durant els primers mesos del 2025 per l'impuls fiscal procedent de les diverses mesures de suport, "sempre que es dugui a terme un desplegament àgil i efectiu d'aquest suport".