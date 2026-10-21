Balmón reivindica la consolidació de l'AMB en la "construcció d'un territori"

CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, ha reivindicat la consolidació de l'AMB des del seu naixement fa 15 anys, centrada en la "construcció d'un territori".
Ho ha dit aquest dimecres en la inauguració del cicle 'Una agenda metropolitana per a les ciutats espanyoles' al Museu de les Aigües de Cornellà, on ha remarcat la filosofia de l'AMB de treballar lluny del soroll, amb consens i respecte.
Ha apuntat que en plena "època ozempic", l'àrea metropolitana no ha fet dieta, sinó que ha decidit fer esforços per donar respostes a les necessitats de la ciutadania amb política.
També ha recordat que en els inicis de la institució els diferents agents implicats, essencialment municipis, van aconseguir "superar desavinences" perquè confiaven en el projecte.
"Ho hem fet possible", ha afirmat Balmón, que ha centrat l'objectiu de l'AMB en fer que tot progressi, amb la construcció i consolidació per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.