Ballarín (PSC) crida a votar per protegir drets: "La democràcia no està garantida"

LLEIDA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSC a les eleccions europees i número 16 de la llista socialista, Laura Ballarín, ha cridat a la mobilització massiva a les urnes, sobretot de dones i joves, per protegir drets que ha demanat no donar per garantits: "La democràcia no està garantida".

Així s'ha expressat aquest dijous en un 'speaker's corner' a Lleida amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcalde, Fèlix Larrosa, en què ha insistit en la importància dels comicis europeus i ha assegurat que "està en perill el projecte europeu" per l'extrema dreta que encapçala les enquestes a tot Europa.

Ballarín ha expressat preocupació perquè el PP europeu "està obrint els braços al cor de les institucions europees" a l'extrema dreta que, a parer seu, vol destruir el projecte europeu des de dins i posa al punt de mira col·lectius com l'LGBTI i de migrants.

A més, ha condemnat el feminicidi dilluns contra una dona a Barcelona i ha apostat per avançar en polítiques feministes i lluitar contra la violència masclista: "Ho condemnem amb totes les nostres forces i lluitarem des de Brussel·les per posar fi a aquesta xacra".

SALVADOR ILLA

Per la seva banda, el líder del PSC també ha demanat votar per enfortir des d'una perspectiva federal la Unió Europea i l'estat del benestar davant "els plantejaments abanderats per la ultradreta i tolerats per la dreta de menys Europa".

Així, ha instat a frenar-los votant: "Concentrant el vot en les candidatures que, d'una manera més clara, defensem la política entesa com servei públic i un plantejament de més Europa".